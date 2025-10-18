На Украине признали Полтавскую битву пропагандой "российского империализма"

В сражении принимали участие и украинские солдаты, в т. ч. Киевский драгунский полк и Черниговский полк

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Полтавская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия признаны на Украине пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом местные власти должны "декоммунизировать" любые объекты, связанные с памятью о Полтавской битве.

Полтавская битва состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года. Она стала крупнейшим сражением во время Северной войны между русскими войсками Петра I и шведской армией короля Карла XII. Разгром противника обеспечил России стратегическую инициативу. В Полтавской битве участие принимали и украинские солдаты, в т. ч. Киевский драгунский полк и Черниговский полк.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о т. н. декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.