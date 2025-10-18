В Москве ожидаются дождь и до 9 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и температура до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 5 - плюс 10 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.