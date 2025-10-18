Жительницу Подмосковья 17 раз оштрафовали за публикацию роликов группировки "Формат-18"

На судебном заседании Галина Султанова призналась, что ролики размещала именно она

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Жительницу подмосковных Мытищ Галину Султанову оштрафовали 17 раз подряд за размещение во "ВКонтакте" видео ультраправой группировки "Формат-18" (признана экстремистской организацией), лидером которой был националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Об этом сказано в копии соответствующих судебных решений, с которыми ознакомился ТАСС.

"Султанову Галину Михайловну, 1967 года рождения, признать виновной в совершении административного правонарушения по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей", - сказано в одном из решений Дорогомиловского суда Москвы. Как сообщили ТАСС в инстанции, всего в отношении женщины составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, связанных с публикацией материалов группировки "Формат 18". По каждому из них женщину оштрафовали на 1 000 рублей. Таким образом, общая сумма ее штрафа составляет 17 000 рублей.

На судебном заседании Султанова призналась, что ролики размещала именно она.

В 2010 году Мосгорсуд официально признал "Формат-18" экстремистской организацией, в результате чего деятельность группы была запрещена, а сайт удален.