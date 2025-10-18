В СРЗП предлагают снизить ставку семейной ипотеки для многодетных до 2%

Лидер фракции Сергей Миронов считает, что семьям с двумя детьми нужно давать ставку в 2%

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель партийной фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" направили предложения в Минфин РФ о снижении ставки семейной ипотеки до 2% для семей с тремя детьми и до 4% - для семей с двумя детьми. Об этом сообщил ТАСС руководитель фракции Сергей Миронов.

"Справороссы направили в Минфин свои предложения: для семей с одним ребенком сохранить ставку в 6%, с двумя детьми - снизить до 4%, с тремя - до 2%", - сказал Миронов.

Он напомнил, что фракция также предлагала обнулить ставку ипотеки для молодых многодетных семей, где возраст родителей до 35 лет. "Такой подход действительно поможет рождаемости", - подчеркнул депутат.