Подполье: чиновники за бесценок выкупают недвижимость в Днепропетровской области

Организация считает создание паники в обществе искусственным

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Украинские чиновники почти бесплатно выкупают недвижимость в Днепропетровской области, пользуясь паникой местного населения. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Существует мнение, что недвижимость, которую сейчас продают за бесценок, выкупают чиновники, которые в некотором роде более осведомлены о дальнейшей судьбе Украины за счет связей с Киевом. Если взглянуть на процесс эвакуации под этим углом, то он кажется намеренно вялым, что и позволяет купить дешево, а продать дорого. Это создает подозрение в искусственном создании паники", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщал, что ВСУ насильно выгоняют людей из их домов для своего дальнейшего расквартирования.