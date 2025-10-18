В Минздраве заявили о снижении первичной заболеваемости ожирением у детей

За полтора года показатели упали на 1,5%, сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Реализация комплекса по борьбе с ожирением у детей в возрасте до 18 лет в России позволила за полтора года снизить рост первичной заболеваемости на 1,5%. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в кулуарах форума "Инносиб", который проходит в Омске.

15 октября в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 42% за последние четыре года. Наиболее выражен рост среди подростков 15-17 лет и лиц старше трудоспособного возраста.

"Пока темпы замедлились на 1,5%. Это первые результаты, которые мы получили в ходе реализации комплекса по борьбе с ожирением у детей, он реализуется всего полтора года", - сказала Котова.

Она отметила, что этот результат говорит о необходимости продолжать реализовывать эти мероприятия и уделять им особое внимание, а также выработать аналогичный комплекс и для взрослых.

Форум социального предпринимательства "Инносиб", который проходит в Омске 16-18 октября, собрал представителей регионов РФ, включая Донбасс и Новороссию, и 13 зарубежных государств. На мероприятии организовано 49 тематических площадок. Темами стали социальные инновации как драйверы развития регионов, влияние спортивных мероприятий на экономику и городскую инфраструктуру, традиционные ценности, социальные проекты на уровне муниципалитетов и др. Форум проводит Центр инноваций социальной сферы при поддержке правительства Омской области и общественной палаты региона.