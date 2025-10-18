Эксперт Сицко: россияне меньше охотятся на медведей и они чаще выходят в город

Вблизи Петропавловска они всегда были, но до их захода в город не доходило, рассказал врио президента Российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россияне в последние десятилетия стали меньше охотиться на медведя, что становится причиной их частого появления в городах. Об этом ТАСС рассказал врио президента Российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов (Росохотрыболовсоюз) Андрей Сицко.

"Я почти 20 лет работал охотоведом на Камчатке, и в мою бытность ни разу не было, чтобы медведь заходил в поселок. Вблизи Петропавловска они всегда были, но до их захода в город не доходило. Тогда пресс охоты был намного выше, была промысловая охота - медведя интенсивно добывали, он боялся. Охота у любого зверя формирует страх перед человеком: если на медведя не охотиться, то он это понимает и успешно этим пользуется", - сказал собеседник агентства, отметив, что рост популяции медведей в итоге приводит к тому, что животные все чаще заходят в города, где, согласно законодательству, охотникам нельзя пользоваться оружием.

"На медведя стали меньше охотиться, а их численность выросла, - сказал он. - Это многогранная проблема. Во-первых, охота на медведя - чрезвычайно сложная, требует большого опыта, хладнокровия и так далее. С учетом того, что много охотников сейчас живет в городах, они таким опытом не обладают".

Глава ассоциации отметил, что такая тенденция наметилась в последние 20-30 лет. В качестве еще одной причины потери у россиян навыков охоты на медведей он указал невостребованность продукции из медведя. "Мясо особо никто не ест, шкура тоже особой популярностью не пользуется", - сказал Сицко.

Эксперт отметил, что животное заходит в города, потому что понимает, что рядом с человеком ему гораздо проще найти еду, чем добывать ее в природе. "Медведь - чрезвычайно умное животное, высокоорганизованное. И поскольку он крупное животное, врагов в его представлении у него нет - он никого не боится и заходит в города", - пояснил Сицко.