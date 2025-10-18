Эксперт Богомолов: тоннель между РФ и США поможет развитию Дальнего Востока

Реализация такого проекта потребует гигантских вложений в инфраструктуру регионов и послужит стимулом для развития автомобильной дорожной сети на ДВ

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Реализация инфраструктурного проекта по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской даст огромный импульс для развития Дальнего Востока. Такое мнение высказал ТАСС сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.

"Никто не верил в мире, что Россия сможет построить Крымский мост. Наша страна доказала, что мы можем реализовывать любые нестандартные инфраструктурные проекты, если на них будет политическая воля. В целом, это (строительство тоннеля между Россией и США - прим. ТАСС) может дать огромный импульс для Дальнего Востока, а также развитие каналов связи с Аляской и остальной территорией США. О сроках окупаемости не возьмусь судить, но мультипликативный эффект может быть очень большим", - сказал Богомолов.

Он подчеркнул, что реализация такого проекта потребует гигантских вложений в инфраструктуру регионов и послужит стимулом для развития автомобильной дорожной сети на Дальнем Востоке.

Идея реализации проекта, в рамках которого под Беринговым проливом был бы построен более чем 100-километровый тоннель для соединения транспортных систем Евразии и Америки, обсуждается не первое десятилетие. Как отмечала в 2011 году газета Times со ссылкой на британских специалистов, перевозка грузов по магистрали Евразия - США, которая соединила бы также богатые ресурсами, но малонаселенные районы планеты с ключевыми путепроводами, была бы менее затратной, более быстрой и безопасной, чем по морю.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что тоннель, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, может быть построен менее чем за 8 лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.