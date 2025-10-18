В Оренбуржье снизилось число умерших от болезней

Положительная динамика связана с массовой диспансеризацией и повышением качества медицинского обслуживания

ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Снижение числа умерших по четырем классам заболеваний зафиксировали в Оренбургской области в результате массовой диспансеризации населения и повышения качества медицинского обслуживания по сравнению с 2024 годом. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Оренбургской области Павел Орлов в ответе на запрос агентства.

"Относительно 2024 года зарегистрировано снижение числа умерших в классах "новообразования, в том числе злокачественные", "болезни нервной системы", "болезни органов пищеварения", "болезни органов дыхания", "болезни эндокринной системы". В основе отмеченной динамики лежит системная работа по диспансеризации населения, позволяющая выявлять заболевания на ранних стадиях", - сообщил он.

В 2024 году обследовано свыше 1,3 млн человек, это около 74% населения Оренбургской области. По данным профильного министерства, у прошедших диспансеризацию впервые выявлено 27 966 случаев болезней системы кровообращения, 799 случаев онкологических заболеваний (из них своевременно, на 1-2 стадии - 60,3%), 1 936 случаев сахарного диабета. По результатам осмотров почти 95% пациентов с впервые выявленными заболеваниями поставлены на диспансерное наблюдение.

В Минздраве Оренбуржья также отмечают роль 17 центров амбулаторной онкологической помощи, открытых на базе городских и районных больниц, в повышении качества обслуживания. Выявлять раковые заболевания и предраковые состояния помогает и Центр мониторинга скрининговых программ. Учреждение реализует проект проведения онкоскрининга рака легкого, шейки матки, колоректального рака, рака кожи и молочной железы (с использованием технологий искусственного интеллекта), стоматологический скрининг (злокачественных новообразований органов и тканей полости рта), желудка.

"Выживаемости пациентов при онкологических заболеваниях способствует применение нового поколения высокоэффективных противоопухолевых таргетных препаратов. При проведении противоопухолевой лекарственной терапии использовано 118 разновидностей схем лечения", - уточнил Орлов.

Одним из факторов снижения смертности от болезней органов дыхания в региональном министерстве здравоохранения также называют вакцинацию против пневмококковой инфекции, дающую пожизненный иммунитет. В 2024 году вакцинировано 36 533 человек, ревакцинировано - 26 578.