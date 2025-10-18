Мошенники через объявления крадут деньги и доступ к "Госуслугам"

Ссылки поддельных объявлений ведут на фишинговые сайты, где предлагают ввести данные от портала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мошенники через поддельные объявления крадут деньги и доступ к "Госуслугам". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Ссылка ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные от "Госуслуг", чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты, льготы и так далее. Если ввести данные, мошенники получат доступ к госуслугам и ко всем данным, что в них находятся", - пояснили в пресс-центре особенность преступной схемы.

В МВД ранее советовали быть бдительными и никогда не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам.