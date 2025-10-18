Майданов: союз отцов РФ подпишет договор о сотрудничестве с Союзом отцов Сербии

Депутат Госдумы также заявил, что жители недружественных стран продолжают любить русскую культуру и искусство, несмотря на политическую обстановку

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Союз отцов России подпишет договор о сотрудничестве с аналогичной общественной организацией из Сербии, сообщил в беседе с ТАСС депутат Госдумы и заслуженный артист России Денис Майданов.

"У нас сейчас канун российского Дня отца (19 октября - прим. ТАСС) и общественная организация Союз отцов России подписывает договор о сотрудничестве с такой же организации из Сербии. Они есть во многих странах, хотя и не везде отцы правильные. Где-нибудь в Голландии, наверное, другие, - иронично отметил Майданов. - Но в целом организации, которые имеют возможность работать на мировой арене, являются нашими столпами, нашей основой".

Говоря о взаимодействии России со странами Запада в сфере культуры, Майданов отметил, что жители недружественных стран продолжают любить русскую культуру и искусство, несмотря на политическую обстановку.

"Когда я выезжал в Европу и по всему миру до 2022 года и разговаривал там с простыми людьми, скажу одно: они живут отдельно от своих политиков, потому что только ленивый мне не говорил - "какой у вас классный президент, нам бы вашего Путина, <...> наши политики черт знает чем занимаются, они живут отдельно от государства, <...> мы любим вас, русских, вашу культуру, в том числе великие произведения, которые уже вошли в основу мировой классики", - сказал Майданов.

Он считает, что глобально ситуация с "культурой отмены" изменится, когда сами политики от этого устанут. "А в народе все остается так, как и было. А они всегда с Россией были дружны. Простой народ, я еще раз повторюсь", - резюмировал он.