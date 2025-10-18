Марс, Киска и Терпишка вошли в топ самых смешных названий деревень

Административно-территориальные единицы можно переименовать, но эта процедура затруднена, отметил политолог Павел Склянчук

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Веселая жизнь, Марс, Плясово-Китаево, Терпишка, Ыб и Киска вошли в перечень самых смешных названий российских деревень и сел, рассказали ТАСС в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий (оператор - ППК "Роскадастр").

Например, в Воронежской области обнаружено 22 таких названия. Среди них Плясово-Китаево, Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня, Хреновище.

В Курганской области таких названий 14, среди них Марс, Духовка, Короли, Кокуй, Камчатка, Дворцы, Крепость.

В Республике Удмуртия обнаружено 13 населенных пунктов со смешными названиями - Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры, Квардавозь.

Среди других оригинальных названий - Ынырга, Киска и Кукуя в Республике Алтай. Новый Опель, Сос, Бабки - в Псковской области. Мутный, Ыб и Чика - в Республика Коми. Батарейка и Веселая Жизнь - в Краснодарском крае. Терпишка и Варварское - в Нижегородской области. Поцелуево и Свиноедово - в Московской области.

"Происхождение смешных названий сел и деревень всегда связано с историей места. Нередко никто точно не может установить откуда взялось это название. На мой взгляд, лучше смешное название, чем какое-то иностранное наречие", - высказал мнение в беседе с ТАСС политолог, независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Он добавил, что административно-территориальные единицы можно переименовать - на этот случай предусмотрен специальный 152-ФЗ "О наименовании географических объектов". "Однако не везде прописан порядок, источники финансирования замены топонимики, поэтому процедура затруднена", - пояснил он.