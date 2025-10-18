ФСБ рассекретила свидетельства зверств фашистов в Константиновке

В одном из документов речь идет о захоронениях на территории константиновского химзавода в общей сложности почти 8 000 человек, погибших от пыток и истязаний

Редакция сайта ТАСС

© ФСБ России

ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности рассекретила документы, подтверждающие зверства фашистов в годы Великой Отечественной войны в Константиновке. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР, речь идет об актах, подтверждающих зверства в отношении мирного населения и военнопленных.

"ФСБ рассекретила свидетельства о зверствах в немецких лагерях для военнопленных в Константиновке во времена Великой Отечественной войны. Экспертной комиссией донецкого управления ФСБ России рассекречены акты, где задокументированы чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков против советских военнопленных и мирного населения", - сообщили в ведомстве.

В одном из документов речь идет о захоронениях на территории константиновского химзавода в общей сложности почти 8 000 человек, погибших от пыток и истязаний. "На территории химзавода имеется четыре большие массовые могилы, в которых похоронены приблизительно 7 800 человек", - говорится в документе.

Кроме того, есть и свидетельские показания, в их числе рассказ бывшего сотрудника предприятия. "Мне приходилось видеть нечеловеческое, зверское отношение немцев к русским военнопленным. <...> Для утоления жажды больным нельзя было взять даже грязного снега. Кто посмел взять снег самовольно, того избивали, даже были случаи расстрела. <...> Не поднимающихся больных в лагере считали трупами, их раздетыми выносили на мороз, клали в штабеля по 30-40 человек. <...> Видел я как немцы обучают своих собак. Их тренировали на русских жителях, собаки набрасывались на людей, обрывали на них одежду и сильно ранили. <...> Были случаи, когда живых людей хоронили, то есть бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают", - говорится в документах.

В УФСБ подчеркнули, что обнародование документов важно для сохранения исторической памяти и предупреждения любых попыток оправдать нацизм и его преступления.