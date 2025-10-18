Автоюрист Ольшанский: нетрезвого водителя нельзя лишить прав, если машина стоит

С 1 января 2025 года штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения возрос до 45 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Штраф и лишение прав не предусматривается для водителей, которые находятся за рулем в пьяном виде, но не управляют им. Об этом ТАСС сообщил почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

"Как только машина остановилась, она перешла из категории административного права в категорию гражданского. То есть мы с вами можем пьянствовать в машине, пока она стоит. Наказание наступает за управление автомобилем в состоянии опьянения", - сказал он.

Вместе с тем, с 1 января 2025 года штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения возрос с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Сопутствующее наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет осталось без изменений.