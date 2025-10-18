В Киргизии заявили, что премия Толстого поможет примирению конфликтующих сторон

Депутат Жогорку кенеша Гуля Кожокулова призвала популяризировать премию в мире

БИШКЕК, 18 октября. /ТАСС/. Премия мира имени Льва Толстого может стать стимулом для запуска или поддержки переговорных процессов между конфликтующими сторонами. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразила депутат Жогорку кенеша (Верховный совет) Гуля Кожокулова.

"Я думаю, да. Если ее правильно преподносить, учитывать все моменты и тонкости переговорных процессов, выстраивать дипломатию с учетом интересов стран, особенно сегодня, на новом уровне укрепления мира", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что сегодня как никогда актуальны вопросы сохранения и построения мира.

Депутат выразила мнение, что премию мира имени Льва Толстого необходимо популяризировать в мире. "Я думаю, что сам фонд международной премии [мира] Льва Толстого, он достаточно на сегодняшний день, может, не настолько разрекламирован, если его сравнивать, допустим, с Нобелевской премией. <…> И я думаю, что премию надо именно популяризировать, ее нужно раскрывать, о ней нужно говорить", - добавила она.

Премия учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Присуждается за значительный вклад в дело сохранения мира, выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, активную миротворческую деятельность и борьбу в защиту прав и свобод человека. Первую премию в сентябре 2024 года получил Африканский союз, церемония вручения прошла в Большом театре в Москве.

9 сентября нынешнего года премией были отмечены президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон за подписание Худжандской декларации.