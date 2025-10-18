В Подмосковье каждое четвертое обращение к омбудсмену поступило от бойцов СВО

Вопросы касаются военной службы, а также предоставления федеральных и региональных мер поддержки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В Московской области с начала 2025 года в аппарат уполномоченного по правам человека поступило более 2 тыс. вопросов. Четверть обращений направили участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей, сообщила ТАСС подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

"С января по сентябрь в аппарат уполномоченного поступило более 2 тыс. обращений от разных категорий граждан. Каждое из них рассматривается внимательно и индивидуально, ведь за каждым письмом или звонком стоит конкретная жизненная ситуация, человеческая история, ожидание помощи и поддержки. Особое место среди обращений занимают вопросы от участников специальной военной операции и членов их семей - более 550 обращений за отчетный период", - сказала Фаевская.

Она рассказала, что обращения участников СВО касаются вопросов военной службы, обеспечения гражданских прав, предоставления федеральных и региональных мер поддержки.

Омбудсмен напомнила, что в Подмосковье действуют около 40 федеральных и более 30 региональных мер поддержки бойцов СВО и членов их семей. Среди них предоставление выплат, бесплатная реабилитация, зачисление детей в детские сады без очереди и многое другое.

"Есть вопросы, которые требуют лишь юридической консультации, другие - включения в решение проблемы профильных ведомств и администраций муниципалитетов. Ни одно обращение не остается без ответа", - подчеркнула Фаевская.