В астраханском Нариманове восстановили водоснабжение

Коммунальные службы устранили аварию на канализационном трубопроводе

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты устранили коммунальную аварию в Нариманове Астраханской области, в результате которой жители города остались без водоснабжения. Подача воды возобновлена, сообщила администрация Наримановского района на своей странице во "ВКонтакте".

С 14 октября в районном центре Нариманова, где, по данным из открытых источников, проживают более 10 тыс. человек, была полностью прекращена подача воды из-за аварии на канализационном трубопроводе перед насосной станцией, принимающей стоки со всего населенного пункта, для исключения возможности затопления сооружения.

"[В Нариманове] возобновилось водоснабжение. Восстановлена канализационная система, авария устранена", - говорится в сообщении.

С началом отопительного сезона 2024 года в Нариманове сложилась критическая ситуация - без отопления остались более 2 тыс. человек, произошел ряд коммунальных аварий. В январе 2025 года в отношении директора муниципального предприятия "Теплоснабжение" было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог). В конце сентября дело было возбуждено в отношении врио главы города Нариманова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по аналогичной статье подозревается и. о. гендиректора коммерческой организации, с которой были заключены договоры о проведении работ по замене трубопровода на участках сети теплоснабжения. По данным следственного управления СК РФ по региону, с 21 октября по 15 ноября 2024 в Нариманове произошло более 40 аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения, без тепла и воды оставались жители 56 многоквартирных домов.