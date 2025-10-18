Володин запустил опрос о необходимости маркировки контента, созданного ИИ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в Max опрос о необходимости маркировки контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ).

"Уже сейчас поступает много обращений об активном применении ИИ при создании различного вида контента - фото, видео, текстов, которые зачастую невозможно отличить от настоящих. При этом сгенерированный искусственным интеллектом продукт иногда используют в противоправных целях, а также для введения в заблуждение людей. Встает вопрос о маркировке контента, созданного ИИ. Предлагаю его обсудить", - написал он.

Участникам опроса предложены три варианта ответа: "ввести маркировку", "не нужно", "все равно".

По данным на первые 10 минут с момента публикации, большая часть пользователей поддержали маркировку контента, сгенерированного ИИ.