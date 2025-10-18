Москалькова: дату возвращения с Украины удерживаемых курян все еще не определили

Переговоры с украинской стороной продолжаются

Редакция сайта ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия продолжает переговоры с украинской стороной о возвращении остающихся в Сумах жителей Курской области, дата возвращения все еще не определена. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Украинская сторона не отказывает нам в возвращении, но и не обозначает пока конкретный срок, конкретную дату [возвращения курян]. Продолжаем вести переговоры с украинской стороной", - сказала Москалькова.

Как ранее сообщала омбудсмен, по ее данным, 13 курских жителей, которые были перемещены на Украину в город Сумы во время временной оккупации приграничных областей ВСУ, все еще остаются удерживаемыми украинской стороной.