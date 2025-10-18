МККК сообщил Москальковой, что у курян на Украине есть все необходимое

По данным Красного Креста, у россиян есть еда, одежда и медикаменты

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) проинформировал уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову о том, что вывезенные в украинские Сумы жители Курской области обеспечены всем необходимым. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС.

"Только что мы встречались с новым руководителем миссии Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии. Большая часть встречи была посвящена именно курянам. Красный Крест сообщил, что они посещают наших курян, что все необходимое - еда, одежда и медикаменты - у них есть", - сказала Москалькова.

Она отметила, что сможет в этом убедиться только тогда, когда жители Курской области вернутся в Россию к своим родным и близким.