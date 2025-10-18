Названы 100 лучших наставников страны

Победители конкурса "Быть, а не казаться!" войдут в кадровый резерв молодежной политики

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. В России определили 100 лучших наставников среди 70 тыс. претендентов в ходе Всероссийского конкурса "Быть, а не казаться!". Победители войдут в кадровый резерв молодежной политики и получат возможность масштабирования практик наставничества по всей стране, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

"В Казани подвели итоги Всероссийского конкурса "Быть, а не казаться!" и объявили 100 лучших наставников страны. В течение девяти месяцев они проходили отборочные этапы, полуфиналы и были признаны лучшими среди более чем 70 тыс. претендентов. Победители получат сертификаты на поездку в просветительское путешествие по России от программы "Больше, чем путешествие", а также возможность обучения и повышения квалификации от Роспатриотцентра Росмолодежи", - говорится в сообщении.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко направил приветственный адрес участникам и гостям конкурса: "В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно уделять должное внимание теме преемственности поколений. Именно наставники помогают молодым людям найти ориентиры в жизни, становясь хранителями исторической памяти, передавая ее новым поколениям. Память — наш смысловой щит, который оберегает общество от искажения правды, от равнодушия и забвения, делает нас сильными и сплоченными перед лицом любых вызовов", - отметил Кириенко.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко напомнил, конкурс "Быть, а не казаться!" проходит по поручению президента России Владимира Путина и помогает поощрить педагогов и наставников в самых разных сферах. "В 2025 году победителями стали 100 представителей 49 регионов. Важно, что среди них наши герои - участники СВО. Поздравляю победителей с достойным результатом!" - подчеркнул Чернышенко.

Всероссийский конкурс "Быть, а не казаться!" стал площадкой для обмена опытом участников из 79 регионов. На финальных испытаниях наставники защищали свои проекты перед опытными экспертами, среди которых - представители педагогического сообщества, сектора НКО, общественных организаций и других сфер. Почти все победители получили предложения масштабировать и развивать свои проекты совместными усилиями.

О проектах участников

Эксперты выявили самые яркие практики наставничества, которые пополнят федеральный банк лучших проектов. Например, инициатива участника из Алтайского края направлена на создание на предприятиях кружков, где дети участников СВО будут обучаться навыкам, необходимым в трудовых профессиях. Также был рассмотрен проект соревнований "Технопатриот", где планируется обучать детей и подростков навыкам управления БПЛА.

"Наставники - главная опора системы патриотического воспитания России. Они вдохновляют молодое поколение на служение Отечеству. Особое место среди наставников занимают участники СВО, герои и ветераны боевых действий - те, чей личный пример героизма становится образцом служения и ответственности. Среди победителей конкурса "Быть, а не казаться!" - три кавалера Ордена Мужества, пять награжденных медалями "За Отвагу". Они находят свое призвание в воспитании подрастающего поколения и передают ребятам свой уникальный опыт", - отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

О конкурсе

Конкурс "Быть, а не казаться!" проводится по поручению президента Российской Федерации Роспатриотцентром Росмолодежи второй год подряд. Цель конкурса - развитие института наставничества и системы преемственности в деле гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, а также укрепление межпоколенческих связей.