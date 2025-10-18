Более 12 тыс. соотечественников подали заявления о переезде в РФ по госпрограмме

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек, проживающих за рубежом, подали заявления в МВД о переезде в Россию по госпрограмме с начала года. Об этом сообщили в Миграционной службе МВД РФ.

"Всего в 2025 году с заявлениями об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратились 12 500 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Миграционной службы МВД России полковник полиции Анна Вишнякова посетила Псковскую область с целью оценки ситуации, связанной с возможной депортацией граждан нашей страны из стран Прибалтики.