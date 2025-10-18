В Кремле в последний раз в году развели караулы

Разводы караулов в столице проходят с апреля по октябрь

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Несколько сотен москвичей и гостей столицы собрались на Соборной площади Кремля, чтобы посмотреть последнюю в 2025 году торжественную церемонию развода пеших и конных караулов. Под аккомпанемент Президентского оркестра она началась ровно в полдень.

Для военнослужащих Роты специального караула и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка сегодняшнее выступление стало 25-м в нынешнем 20-м сезоне. Его программа стала немного длиннее, поскольку в нее были включены новые элементы к отмечаемому в этом году 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам представителей Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, церемониал, завоевавший репутацию одной из визитных карточек Кремля, стал еще более динамичным и зрелищным.

Изменения затронули и программу Президентского оркестра. Полностью обновилась музыкальная заставка перед началом церемонии - в нее вошли старинный марш "Триумф победителей", марш "Победа" Альберта Арутюнова и марш "Служить России" Эдуарда Ханка. Программа музыкального сопровождения церемонии, куда входят произведения русских и советских композиторов, старинные марши, сигналы и канты, была дополнена фрагментом парадной фанфары Николая Самохвалова "9 мая" и "Кавалерийским маршем".

Военнослужащие выступают в церемониальной форме, разработанной по образцам исторической формы, созданной к 100-летию празднования победы над Наполеоном в 1912 году. Специальный караул вооружен самозарядными карабинами Симонова образца 1945 года, а всадники - шашками кавалерийскими образца 1881 года, изготовленными в Златоусте.

"В следующий раз москвичи и гости столицы смогут вновь увидеть выступление военнослужащих Роты специального караула Президентского полка, Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Президентского оркестра весной следующего года", - сказали ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. По традиции, разводы караулов в Московском Кремле проходят с апреля по октябрь.