В Крыму ожидаются дожди

Небольшое потепление прогнозируется в середине следующей недели

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Дожди снова накроют Республику Крым в субботу и воскресенье. Небольшое потепление ожидается в середине следующей недели, сообщили ТАСС в крымском Гидрометцентре.

С 1 октября местами в регионе почти ежедневно шли дожди, после чего в последние дни прекратились. При этом утром 17 октября температура воздуха ночью упала до минус 2 градусов в отдельных районах.

"Осадки ожидаются 18 [октября] вечером и 19 октября, местами осадки будут сильными из-за прохождения холодного фронта. Небольшое потепление ожидается после 22 октября", - рассказали в Гидрометцентре. Температура воздуха днем на выходных ожидается от плюс 10 до плюс 16 градусов, ночью от плюс 1 до плюс 10 градусов.

Также, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 19 октября и в течение суток 20 октября прогнозируется усиление северо-западного ветра до 20 м/с.