"Артек" примет более 3 тыс. школьников на смене "Россия - Родина моя"

Мероприятия будут направлены на воспитание гражданской позиции юных россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Смена "Россия - Родина моя", которая пройдет в Международном детском центре "Артек" с конца октября по начало ноября, объединит более 3 тыс. школьников из всех регионов страны. Она направлена на воспитание активной гражданской позиции юных россиян, сообщили в пресс-службе центра.

"В Международном детском центре "Артек" 19-20 октября стартует 12-я смена под названием "Россия - Родина моя", в которой примут участие свыше 3 тыс. школьников из всех российских регионов. Смена ориентирована на воспитание активной гражданской позиции юных россиян, ответственности за настоящее и будущее своей страны. Она завершится 8-9 ноября", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что во время смены площадки для творчества, открытых диалогов и встреч со спикерами будут посвящены трем темам - "Отечество", "Малая родина" и "Единство". Ключевыми событиями смены станут праздник национальных культур "Россия многоликая", интерактивная программа "Страна, в которой мы живем", образовательные поездки по местам боевой славы, День регионов, а также интеллектуальные, спортивные и творческие мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.

"Мы хотим, чтобы каждый из наших воспитанников осознал уникальность своей родной земли и свою ответственность за сохранение ее культурного наследия. Совместная работа детских лагерей "Артека", школы и наших партнеров будет направлена на воспитание активной гражданской позиции юных россиян, чтобы они гордились своим прошлым и с оптимизмом смотрели в будущее своей страны", - цитирует пресс-служба директора "Артека" Константина Федоренко.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года лагерь отметил столетие.