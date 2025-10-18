Академик Рахими: премия Толстого имеет объединяющее значение для Центральной Азии

Она является признанием региональной солидарности, готовности государств самостоятельно решать свои споры и выстраивать модель мирного сосуществования, отметил член Национальной академии наук

ДУШАНБЕ, 18 октября. /ТАСС/. Международная премия мира имени Льва Толстого, присужденная одновременно президентам Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, имеет объединяющее значение для Центральной Азии. Таким мнением с ТАСС поделился председатель Комитета по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Таджикистана, член Национальной академии наук Фарход Рахими.

"Для региона Центральной Азии премия Толстого, присужденная одновременно трем президентам [Эмомали Рахмону, Садыру Жапарову и Шавкату Мирзиёеву], имеет объединяющее значение. Она символизирует наступление новой эпохи доверия и сотрудничества между странами, ранее разделенными историческими и политическими противоречиями", - заявил ученый.

По его мнению, это является признанием региональной солидарности, готовности государств самостоятельно решать свои споры и выстраивать модель мирного сосуществования. "Центральная Азия впервые за многие годы продемонстрировала миру пример созидательного подхода, где дипломатия и взаимное уважение стали главным инструментом безопасности", - подчеркнул собеседник.

Рахими отметил, что любое награждение подобного уровня вызывает и дискуссии. По его словам, некоторые эксперты считают, что премия Толстого как сравнительно молодая инициатива еще не приобрела масштабного международного авторитета, сопоставимого с Нобелевской премией мира. "Однако ее ценность заключается не в вековой традиции, а в актуальности морального послания, которое она несет", - пояснил собеседник, добавив, что в современном мире, переживающем глубокий кризис гуманизма, "такие символические жесты особенно важны".

По мнению академика, для Таджикистана данное событие имеет особое значение. "Награждение президента Таджикистана данной премией можно рассматривать как международное признание не только его миротворческой политики на региональном уровне, но и глобального вклада в дело устойчивого развития и гуманитарного взаимодействия", - сказал собеседник. По его мнению, символическая значимость этой награды выходит за рамки дипломатического признания, являясь, прежде всего, "свидетельством того, что идеи гуманизма, мира и нравственной ответственности, провозглашенные великим писателем, находят свое воплощение в современной политической практике".

О премии

В марте 2025 года Таджикистан и Киргизия окончательно урегулировали вопрос о границе двух стран, который долгие годы был источником напряжения в отношениях соседних республик. А 31 марта президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана заключили в Худжанде договор о точке стыка государственных границ трех стран, тем самым полностью завершив правовое оформление общих рубежей и подписав трехстороннюю декларацию. Международное жюри 9 сентября 2025 года объявило о присуждении Международной премии мира им. Толстого Рахмону, Жапарову и Мирзиёеву, подписавшим Худжандскую декларацию о вечной дружбе.