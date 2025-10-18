В Москве и Подмосковье начали продавать новогодние украшения

Это происходит, несмотря на то, что до самого праздника остается еще 74 дня

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новогодние украшения начали продавать в Москве и Подмосковье, несмотря на то, что до самого праздника остается еще 74 дня, сообщают корреспонденты ТАСС, посетившие ряд торговых центров и магазинов столичного региона.

На витринах появилась разных цветов и видов мишура, стеклянные и пластиковые шары, электрические гирлянды, искусственные елки разных размеров. "Мы заранее начинаем продажу новогодней атрибутики, чтобы покупатели смогли без суеты подобрать для себя что-то интересное и особенное, заранее сделав все приобретения", - рассказал ТАСС управляющий одного из сетевых магазинов в подмосковном Жуковском. Он заметил, что стоимость атрибутики выросла не очень значительно по сравнению с прошлогодними ценниками. "Где-то, может быть, рублей на 20-30", - заметил собеседник агентства, подчеркнув, что несмотря на середину октября, праздничный товар пользуется спросом.

В аналогичном магазине, расположенном в московском районе Жулебино, сотрудники признались, что клиенты пока не столько покупают, сколько изучают представленный ассортимент украшений. Однако те, кто совершает покупки, чаще всего берут мишуру, разноцветные пластиковые шары на елку, актуальные для владельцев домашних животных, а также фигурки лосей и медведей в новогоднем стиле.

А в одном из крупных торговых центров в подмосковных Химках для продажи новогодних украшений выделили целый отдел, который достаточно популярен у покупателей. Здесь можно приобрести мишуру, гирлянды, искусственные ели, елочные и декоративные украшения, а также снежные шары. Так, например, фигурку Деда Мороза можно приобрести за 890 рублей, а стеклянный шар с символом грядущего года - лошадью - за 129 рублей. Стоимость искусственных елей варьируется в зависимости от высоты и начинается от 1 тыс. 290 рублей - столько предлагается заплатить за главный атрибут праздника высотой 150 см.