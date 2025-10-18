В Кабардино-Балкарии открыли мост через реку Терек

Объект стал крупнейшим для региона

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Мост через реку Терек, соединяющий сразу несколько муниципалитетов, открыли в Кабардино-Балкарии (КБР). Для региона это крупнейший дорожный объект 2025 года, сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Состоялось торжественное открытие движения по 162-метровому мосту Джулат через реку Терек на автомобильной дороге Майский - Урожайное - граница с Республикой Северная Осетия - Алания. Это крупнейший дорожный объект за последний год. Реализован очень сложный и трудоемкий проект. Мост практически построен заново, он стал длиннее и шире. Движение по мосту теперь будет четырехполосным", - рассказал глава региона.

Специалисты усилили опорные части при помощи 54 буронабивных свай, установили новые береговые опоры и полностью заменили пролетные строения. А для улучшения экологического состояния бассейна реки Терек сооружение оснастили современной системой фильтрации воды. На всем протяжении моста установлены светильники и ограждения, оборудованы тротуары. Работы велись с конца 2024 года, прямо в русле реки, для чего предварительно была построена дамба и отведены водные потоки Терека.

Во время ремонта моста автомобильное движение осуществлялось через временную 80-метровую переправу.