Якутия продолжит программу применения беспилотников для доставки почты

Первую посылку новым способом доставили в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Программа по использованию беспилотников для доставки посылок в отдаленные населенные пункты Якутии получит продолжение. Необычный способ отправки бандеролей оценил руководитель "Почты России", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

"Вместе с генеральным директором "Почты России" Михаилом Волковым подписали соглашение о развитии почтовой связи. <...> Будет обновлено пять отделений связи. "Почта России" отметила успешный опыт Якутии по использованию беспилотников для доставки грузов. Этот формат показал высокую эффективность и теперь получит дальнейшее развитие", - написал Николаев.

В 2024 году в Горном районе Якутии первую посылку с лекарствами и корреспонденцией доставили беспилотником из села Бердигестях в село Кептин, дальность полета составила 150 км, время - полтора часа вместо 6-9 часов автотранспортом. Жители отдаленного населенного пункта получили посылки в целости и сохранности.

Якутия - самый большой по территории регион страны, там работают более 400 почтовых отделений. "Мы, безусловно, продолжим ремонт отделений, чтобы для жителей и малых населенных пунктов, и Якутска наши отделения становились более современными, наполненными всеми необходимыми услугами, в том числе пунктами доставки товаров электронной коммерции", - приводит пресс-служба правительства Якутии слова Волкова.