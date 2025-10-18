Умер историк Сергей Кара-Мурза

Публицисту было 86 лет

Редакция сайта ТАСС

Сергей Кара-Мурза © Александр Саверкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский химик, историк и публицист, генеральный директор Центра изучения кризисного общества Сергей Кара-Мурза умер на 87-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале философ Рустем Вахитов.

"Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза - один из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 90-х - 2010-х, человек, который показал значение духа русской крестьянской общины для советского общества. Мудрый, чуткий, добрый человек, которого я имел счастье знать, считаю и буду считать своим учителем", - говорится в сообщении.

Вахитов отметил, что имя Кара-Мурзы останется среди выдающихся публицистов и идеологов России на уровне с Белинским или Устряловым.

Кара-Мурза родился 23 января 1939 года. Российский химик, историк и публицист. Автор трудов по истории и методологии науки, роли науки в обществе, проблемам цивилизационных конфликтов, современной мировой экономики. Генеральный директор Центра изучения кризисного общества (с 2013 года). Главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.