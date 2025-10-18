На Куликовом поле высадили саженцы от тополя времен обороны Сталинграда

Это клонированные растения от мемориального дерева, выстоявшего в годы войны

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 18 октября. /ТАСС/. Два саженца, клонированные от тополя, выстоявшего в период обороны Сталинграда, высадили в "Парке Россия" музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области. Деревья посажены в рамках Всероссийской эколого-патриотической акции памяти "Зеленая Дубрава", рассказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"В этом году в рамках акции Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции из Воронежа передал нам два молодых тополя. Это клонированные растения от мемориального тополя, который выстоял в период обороны Сталинграда, он растет на площади Павших борцов, рядом с Вечным огнем. Саженцы высадили в нашем "Парке Россия" в Моховом, где расположен музейный комплекс и место Куликовской битвы", - сказали в пресс-службе.

"Парк России" был заложен в 2016 году, на его территории высаживаются деревья, которые представляют основные природные зоны регионов России.

В 2025 году акция "Зеленая Дубрава" проходит в 20-й раз, она названа в честь лесного урочища, где находился Засадный полк, который решил исход Куликовской битвы. За весь период проведения акции на месте утраченного средневекового леса было высажено порядка 70 тыс. деревьев, в том числе дубы, клены, ясени, липы. "Сегодня высадили еще 5,5 тыс. молодых дубков, они выращены в Тульской и Липецкой областях", - добавила руководитель научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника Ольга Бурова.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой орды Мамая. Сражение завершилось победой русского войска, что позволило утвердить авторитет русского государства. День победы в Куликовской битве отмечается ежегодно 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В программу вошли более 60 мероприятий.