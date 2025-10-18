В Анапе загрузка детских лагерей составила 42%

В 2025 году действовали ограничения на пляжный отдых

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Средняя загрузка детских лагерей Анапы, где в 2025 году действовали ограничения на пляжный отдых из-за последствий крушения танкеров у Керченского пролива, составила 42%, разрабатываются новые меры для поддержки отрасли. Об этом ТАСС заявил и. о. вице-губернатора Краснодарского края Александр Руппель, курирующий курортную сферу.

"В этом году их средняя загрузка - 42%, это вдвое ниже, чем обычно. Понятно, что крупные объекты с собственной мощной инфраструктурой смогли компенсировать отсутствие пляжного отдыха и показали хорошую заполняемость. Но небольшие лагеря оказались буквально под угрозой закрытия. На уровне федерации было принято решение об отсрочке налогов и страховых взносов до конца года, ею уже воспользовались 13 детских лагерей. По поручению губернатора мы подготовили инициативное письмо в адрес правительства России с инициативой продлить отсрочку и на 2026 год", - сообщил Руппель по итогам краевого совещания "Тенденции развития организаций отдыха детей и их оздоровления".

Он отметил, что из резервного фонда администрации Краснодарского края на поддержку детского отдыха было выделено 279 млн рублей на возмещение зарплат для работников детских лагерей и приобретение 3,5 тыс. путевок для детей из регионов России, еще 50 млн рублей было выделено для всего туристического бизнеса на возмещение части затрат в связи с отменами бронирований.

"В 2025 году мы сместили в сторону пострадавших территорий вектор распределения единой субсидии в рамках профильного нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Уже профинансировали 22 проекта Анапы на общую сумму 237,6 млн, в том числе один детский лагерь "Зори Анапы" более чем на 10 млн рублей. В целом, нацпроект - действенный механизм для модернизации инфраструктуры, в прошлом году за счет его средств мы поддержали еще два лагеря Анапы на общую сумму почти 20 млн рублей", - отметил и. о. вице-губернатора Краснодарского края.

Руппель добавил, что для сохранения работоспособности детских оздоровительных учреждений важно вернуться к привычной загрузке. "С учетом того, что режим ЧС сохраняется, мы уже сейчас прорабатываем возможности целевого направления детей на отдых на следующий год", - резюмировал он.

О последствиях ЧП с танкерами

Краснодарский край является одним из основных среди курортных регионов России, где развит детский отдых - ежегодно край принимает порядка 400 тысяч детей. На Кубани работают 89 стационарных детских лагерей проектной вместимостью порядка 50 тыс. мест в смену. Крупные детские здравницы преимущественно сосредоточены в Анапе - их 25, на них приходится треть всего "детского" турпотока в регион.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка после ЧП с танкерами у Керченского пролива не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей. В начале сезона сообщалось, что все детские лагеря в Анапе, пострадавшей от последствий разлива мазута из-за крушения танкеров, получили заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, они работали в летний период без задействования пляжных территорий.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется устранение последствий.