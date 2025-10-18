В Сочи ожидаются смерчи над морем

На курорте пройдут сильные ливни с грозой

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей в акватории Черного моря в Сочи 19-20 октября, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации. В ближайшие дни на курорте пройдут сильные ливни с грозой, жителям и гостям Сочи рекомендуют не отдыхать у воды.

"Днем и до конца суток 19 октября, а также в течение суток 20 октября на территории Сочи и ФТ Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-18 м/с. <...> На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказали в пресс-службе.

Уровень воды в реках на фоне обильных осадков может подняться до неблагоприятных отметок. "Все службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды", - добавили в пресс-службе.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Пляжи в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, ближе к лету начинают открываться летние - в 2025 году работают 180.