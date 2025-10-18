В Москве откроются новые катки

Покататься на коньках можно будет в Лужниках, музее-заповеднике "Коломенское" и у Северного речного вокзала

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В столице откроются зимой новые площадки для катания на коньках в Лужниках, музее-заповеднике "Коломенское" и у Северного речного вокзала. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На главной площади ОК "Лужники" заработает каток площадью более 16 тыс. кв. м с архитектурно-художественной подсветкой, кафе, ресторанами и пунктами проката. В "Коломенском" появится линейный каток протяженностью 1,7 км вдоль набережной Москвы-реки с инсталляцией "звездного неба". У Северного речного вокзала откроется каток с бесплатным прокатом, павильонами для переодевания, кафе и зимней ярмаркой.

Продолжается подготовка и катка на ВДНХ вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", отметил мэр.