В Москве построят 37 км новых коллекторов

Столичные власти планируют провести работы в ближайшие пять лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сеть коммуникационных коллекторов Москвы с 85-летием, отметив, что в ближайшие пять лет планируется построить 37 км новых коллекторов и реконструировать более 330 км существующих.

"В ближайшие пять лет планируем построить и принять в эксплуатацию еще 37 км коммуникационных коллекторов, реконструировать и технически обновить больше 330 км существующих" - написал мэр в Telegram-канале.

Первый коллектор в городе был построен в 1940 году. Подземная инженерная сеть протянулась на 819 км, что равно расстоянию примерно от Москвы до Казани. В коллекторах проложены водопроводные и теплосети, силовые и электрические кабели, линии связи.

С 2010 года построено почти 300 км новых коллекторов с современными системами мониторинга и автоматического пожаротушения. Контроль за состоянием крупнейшей в мире сети ведет АО "Москоллектор" и его объединенная диспетчерская служба. Среди уникальных сооружений - коллектор подстанции "Пресня", частично проложенный под руслом Москвы-реки, а также коллектор "Коммунарка", рассчитанный на 130 км инженерных сетей.