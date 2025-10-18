В Сочи и Сириусе объявили оранжевый уровень погодной опасности

Он продлится до 21 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на территории Сочи и Сириуса на ближайшие почти двое суток. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 06:00 мск воскресенья до 02:00 мск вторника, 21 октября, объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень погодной опасности", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что подобный уровень символизирует на прогностических картах опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В частности, на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15-18 м/с. "В отдельных районах сильные ливни, на реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - пояснили в Гидрометцентре РФ.

Кроме того, утром и до конца суток воскресенья, а также в течение суток понедельника, 20 октября, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Ранее в пресс-службе городской администрации Сочи журналистам со ссылкой на синоптиков также сообщили, что на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. В пресс-службе уточнили, что уровень воды в реках на фоне обильных осадков может подняться до неблагоприятных отметок. "Все службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды", - добавили в пресс-службе.