Космонавт и летчик из России готовятся к прыжку из стратосферы с парашютом

Михаил Корниенко и Александр Лынник совершат первый в мире стратосферный над Южным полюсом

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Первый в мире прыжок с парашютом из стратосферы над Южным полюсом планеты планируют совершить в ноябре космонавт Михаил Корниенко и летчик-инструктор Александр Лынник. Об этом они сообщили на состоявшейся в Кейптауне в Южно-Африканской Республике презентации своего "Антарктического проекта".

"Проект для Южного полюса стал продолжением нашего проекта, реализованного на Северном полюсе", - приводит слова Корниенко местное издание IOL.

12 апреля 2024 года Корниенко, Лынник и инженер-испытатель космической техники Денис Ефремов совершили первый в мире прыжок из стратосферы с высоты более 10 км над Северным полюсом. Они находились в свободном падении около двух минут на скорости до 300 км/час при температуре минус 70 градусов. Парашюты были раскрыты на высоте 1,5 тыс. метров.

Корниенко и Лынник попытаются сделать прыжок с более значительной высоты. "На этот раз мы более амбициозны", - заметил Корниенко.

На презентации отмечалось, что в "Антарктическом проекте" над Южным полюсом используется разработанное в России уникальное высотное снаряжение, созданное с использованием российских аэрокосмических и спасательных технологий - от кислородных систем жизнеобеспечения и парашютов до обогреваемых перчаток и очков. Подготовка к предстоящему прыжку заняла более трех лет.

Презентация "Антарктического проекта" в ЮАР была организована Генеральным консульством РФ в Кейптауне по инициативе участников проекта, сообщили ТАСС в российской миссии.