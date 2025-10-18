В Самарской области вернут выплаты беременным студенткам до 100 тыс. рублей

Обучающимся, которые встали на учет по беременности до 31 декабря 2025 года, выплатят 200 тыс. рублей

САМАРА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Самарской области планируют выплачивать 200 тыс. рублей беременным студенткам, обучающимся на очной форме и вставшим на учет по беременности до 31 декабря 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Для тех, кто встанет на учет с 1 января 2026 года, выплата составят 100 тыс. рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства области, выплаты беременным студенткам очных отделений ссузов и вузов ввели в Самарской области в начале 2025 года. Размер поддержки с начала года составлял 100 тыс. рублей.

"В октябре текущего года правительство региона приняло решение увеличить размер выплаты со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей студенткам, вставшим на учет по беременности до 31 декабря 2025, доплатив при этом всем, кто с начала года получил выплаты в меньшем размере", - отметили в пресс-службе.

Между тем, согласно постановлению правительства области от 14 октября, студенткам-очницам, вставшим на учет с 1 января 2026 года, выплатят по 100 тыс. рублей. Финансирование осуществляется из средств федерального и регионального бюджетов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, в проекте бюджета региона на 2026-2028 годы финансирование, необходимое для этой меры поддержки, сохранено. "Решение о размере выплаты 2026 года будет закреплено нормативным правовым актом правительства Самарской области в конце 2025 года", - отметили в пресс-службе.