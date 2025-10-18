Никитин пригласил в Нижегородскую область высылаемых из Латвии россиян

Агентство "ОКА" помогает переселенцам с переездом, документами, жильем и адаптацией, отметил губернатор региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Нижегородская область готова помочь гражданам РФ в Латвии, которые оказались под угрозой депортации. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

"В Латвии сотни россиян оказались под угрозой депортации - людей лишают права на родной язык. Нижегородская область готова помочь тем, кого вынуждают уехать", - написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил губернатор, в рамках Указа президента РФ №702 обрести в Нижегородской области новый дом могут жители и Латвии, и других стран. "Наш регион открыт для всех, кто выбирает страну, где уважают культуру, традиции и семейные ценности. Агентство "ОКА" помогает переселенцам с переездом, документами, жильем, адаптацией", - добавил Никитин.

Для переселенцев, как добавил Никитин, доступна уникальная региональная программа "Основа", в рамках которой за рождение ребенка положены выплаты в размере миллиона рублей.

"Нижегородская земля всегда была радушной к тем, кто хочет жить по совести. Поддержим каждого, кто сделает этот выбор!" - добавил он.