В Мурманской области захоронили останки 42 красноармейцев

Церемония состоялась в день 81-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

МУРМАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Останки 42 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, предали земле в Долине Славы в Мурманской области. Церемония состоялась в день 81-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, сообщило министерство информационной политики области.

"Несмотря на то, что прошло уже больше 80 лет, каждый год находят наших бойцов, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, находясь в священном для всех северян месте, мы захороним останки героев. Они найдут здесь вечный покой. Спасибо всем поисковикам, волонтерам, всем, кто сохраняет память о подвиге нашего народа <…>. Важная задача - передать новым поколениям понимание того, какой ценой удалось отстоять нашу великую землю. Эта память должна жить вечно. Вспоминая героев Великой Отечественной войны, защитников Заполярья, мы четко понимаем, что именно на их примере воспитаны нынешние ребята, которые вновь защищают нашу страну от фашизма, от врага. И делают это достойно, с доблестью и честью", - привела пресс-служба слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, 81 год назад защитники Советского Заполярья разгромили немецко-фашистские войска, освободили Мурманскую область и Северную Норвегию. В течение 3,5 года воины 14-й армии, моряки Северного флота сдерживали врага, превратив рубеж реки Западная Лица в "Долину славы" советских воинов и "Долину смерти" для фашистов.

"Победа нашим бойцам досталась дорогой ценой. Тысячи защитников Кольского полуострова отдали за нее свои жизни. Сегодня мы предаем земле останки советских солдат и командиров. Их мужество, стойкость и героизм являются вдохновляющим примером для нынешнего поколения воинов-североморцев, которые в данный момент уничтожают последователей нацизма в зоне специальной военной операции", - сказал Кабанцов.

Северяне проявили массовый героизм: вместе с военнослужащими за победу боролись в тылу судоремонтники, железнодорожники, портовики, учителя, врачи, юные жители региона, отметил председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

Почетным гостем церемонии стала Елена Конева - внучка Маршала Советского Союза Ивана Конева. Она подчеркнула, что воины и жители Заполярья своим беззаветным мужеством в годы войны не только сковывали огромные силы врага, но и обеспечивали поддержку других регионов и других фронтов. "Казалось, что я знаю о войне все. Но побывав в музее Долины Славы, здесь, на этой земле, понимаешь, в каких суровых условиях шла борьба", - сказала Конева.

Установленные имена

После митинга на территории поискового кладбища мемориального комплекса были преданы земле останки 42 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их обнаружили поисковые объединения в этом году. Удалось узнать имена шести бойцов: краснофлотец Савельев Никита Павлович, красноармейцы Зимин Павел Александрович, Лапо Владислав Викентьевич, Блинов Егор Ефимович, Космачев И. В. (имя и отчество не установлены), Спинкин Андрей И. (отчество не установлено).

В 2025 году поисковые работы проводились на территориях Кандалакшского, Кольского, Печенгского округов, территориях ЗАТО Заозерск и ЗАТО Североморск. Всего были найдены останки 52 воинов, 10 из которых были преданы земле 14 сентября на воинском кладбище Алакуртти.

Церемония стала ключевым мероприятием к 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Всего к этой дате запланировано более 250 памятных событий.

22 октября в областном Дворце культуры им. С. М. Кирова состоится концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота совместно с лучшими творческими коллективами Кольского Заполярья.

В образовательных организациях Мурманской области пройдут уроки мужества, патриотические акции, вахты памяти, квесты и встречи с поисковиками. В рамках проекта "Лица героев" запланировано открытие муралов защитникам Отечества в Оленегорске, Североморске и Мурманске, а также "Парты героев" в кадетских школах.