В Москве завершили реставрацию колокольни усадьбы Кусково

В ходе работ специалисты, в частности, укрепили фундамент и цоколь, воссоздали белокаменную облицовку

Усадьба Кусково © demm28/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Реставрация двухъярусной деревянной колокольни в усадьбы Кусково завершена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В усадьбе Кусково закончили реставрацию колокольни - одного из самых ярких украшений комплекса" - говорится в сообщении.

В ходе реставрации специалисты укрепили фундамент и цоколь, воссоздали белокаменную облицовку и декоративные решетки продухов, заменили и частично отреставрировали обшивку внешнего и внутреннего каркаса, восстановили лестницу, полы, штукатурку стен, окна и двери. Также были отреставрированы и позолочены шпиль и крест колокольни.

Помимо колокольни, реставраторы привели в порядок прилегающую территорию усадьбы. Комплексная реставрация усадьбы Кусково ведется с 2017 года. За это время были обновлены регулярный парк и лесопарк, отреставрированы фасады дворца, Голландского и Итальянского домиков, кузни, сушильни и каретного сарая, а также павильон "Грот", обелиск и колонна со статуей Минервы. Сейчас завершается реставрация Швейцарского домика, построенного в XIX веке по проекту архитектора Николая Бенуа.

Колокольня, объект культурного наследия федерального значения, была построена в 1792 году по проекту крепостных архитекторов графа Николая Шереметева Алексея Миронова и Григория Дикушина.