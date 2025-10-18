В Лейпциге почтили память русских солдат, павших в "Битве народов"

Крупнейшее сражение Наполеоновских войн произошло в 1813 году, в нем погибли 22 тыс. русских воинов

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Зоркина/ ТАСС

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 18 октября. /ТАСС/. Памятное мероприятие, посвященное 212-й годовщине "Битвы народов" - крупнейшего сражения Наполеоновских войн - состоялось в Лейпциге (федеральная земля Саксония) на востоке Германии. В нем приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, сотрудники российской дипмиссии, представители РПЦ, казачьей общины со всей Германии, общественных организаций, а также соотечественники, проживающие в ФРГ, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло в главном зале Свято-Алексиевского храма-памятника Русской Славы, устроенного в память "Битвы народов" в 1913 году. Там состоялась поминальная служба по усопшим. Затем перед собравшимися выступил посол России. "Очень символично, что в Германии память о наших героических предках периода Наполеоновских войн материализована в виде православного храма. Русская православная церковь на протяжении веков была и остается одной из ключевых опор нашего общества, хранителем традиций, моральным и этическим ориентиром", - отметил дипломат.

"В Германии РПЦ - это форпост Русского мира, центр притяжения и духовной поддержки наших соотечественников, продвижения духовно-нравственных ценностей, популяризации русского языка и культуры, воспитания молодых поколений в любви и уважении к исторической Родине", - добавил он. При этом Нечаев указал на важную роль РПЦ в деле укрепления позитивного образа России за рубежом. "Тем более это важно сегодня, в это судьбоносное для нашей страны время", - резюмировал посол РФ.

Он также выразил благодарность казачьей общине за их деятельность по продвижению патриотических традиций. Некоторым представителям были вручены специальные награды. После этого в крипте храма состоялось возложение венков и цветов к месту захоронения русских солдат, павших в сражении под Лейпцигом.

"Сегодня здесь отмечаем годовщину победы над Наполеоном в «Битве народов» и вспоминаем наших 22 тыс. русских воинов, которые погибли здесь, под Лейпцигом. Отрадно то, что память об этих воинах увековечена в этом новоалексеевском храме, которому тоже уже 112 лет", - сказал Нечаев корреспонденту ТАСС. "Помним и о современных подвигах наших воинов, которые сейчас освобождают от нацизма", - подчеркнул он.

В то же время дипломат выразил признательность всем, в том числе немецким гражданам, кто "сохраняет объективную культуру памяти и приходят на могилы русских солдат". "Это вселяет надежды на определенное будущее в российско-германских отношениях", - заключил Нечаев.

О "Битве народов"

212 лет назад, 16 октября 1813 года, под Лейпцигом началось решающее сражение периода Наполеоновских войн, которое вошло в историю как "Битва народов". В нем принимали участие более полумиллиона человек. На поле боя представители почти всех стран и народов Европы определили ее дальнейшую судьбу.

Тогда французское войско потерпело поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. Сражение завершило кампанию 1813 года. Победа позволила союзникам в 1814 году войти во Францию и после победоносных сражений вынудить Наполеона отречься от престола.