Эксперт Минпросвещения Солодилова опровергла отзыв выплат учителям в 12 регионах

Изменения в нормативных правовых актах произошли в двух субъектах России, уточнила председатель Общероссийского профсоюза образования

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Изменения нормативных правовых актов по оплате труда школьных педагогов произошли не в 12 субъектах России, как ранее сообщали СМИ, а в двух. Работа по поступившим обращениям ведется непрерывно, сообщила ТАСС председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что учителей из 12 регионов РФ якобы лишают выплат, которые влияют на их зарплату.

"По информации региональных организаций Общероссийского профсоюза образования, из упомянутых в статье регионов, изменение нормативных правовых актов по оплате труда произошли в Республике Башкортостан и Тульской области", - сказала она.

Эксперт добавила, что в профсоюзные организации поступают отдельные обращения педагогических работников, которые оперативно рассматриваются с выездом в конкретные образовательные организации. При рассмотрении этих вопросов изменения в оплате труда происходят в основном в связи с уменьшением учебной нагрузки, перераспределением дополнительных видов работ, в том числе часов внеурочной деятельности. В других случаях по вопросам снижения заработной платы обращений в региональные организации профсоюза не поступало.

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования в целях контроля за применением единых рекомендаций в регионах страны ежегодно проводят мониторинг и анализируют его результаты с целью совершенствования подходов к формированию единой системы оплаты труда медработников, уточнила Солодилова.