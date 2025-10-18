Жительница Ижевска стала победительницей конкурса "Женщина Вселенной"

Финал мероприятия прошел в Южной Корее

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Алина Денисова из Ижевска победила в конкурсе красоты "Женщина Вселенной 2025" (Woman Universe 2025). Финал международного конкурса прошел в Южной Корее, сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

"За победу боролось 45 женщин со всего мира, среди них жительницы США, ЕС, Украины, Японии, Южной Кореи и других стран. Россию представила жительница Ижевска, победительница регионального и национального этапов Алина Денисова. Алине удалось завоевать главный титул и звание самой красивой женщины Вселенной", - рассказали организаторы.

Денисовой 36 лет, она воспитывает дочь-подростка, занимается бизнесом в сфере организации мероприятий и игровых шоу. В марте она завоевала гран-при на конкурсе "Мисс и миссис Приволжский федеральный округ", а затем стала одной из победительниц национального этапа - конкурса "Миссис Россия Мира".

"Все еще не могу поверить в свою победу. Участие в конкурсе было спонтанным: изначально я должна была представлять Россию на конкурсе "Миссис Европа", так как на национальном этапе я завоевала титул "Миссис Россия Европа", но мне отказали в выдаче шенгенской визы. Не успела опомниться, как мне предложили принять участие в конкурсе "Женщина Вселенной". Рискнула и не зря. Это незабываемый опыт", - рассказала Денисова.

Конкурс "Женщина Вселенной" (Woman Universe) проходит с 2013 года. Его отличительной особенностью является отсутствие жестких делений на "мисс" и "миссис": к участию приглашаются все совершеннолетние победительницы национальных конкурсов красоты, где на равных соревнуются за победу.