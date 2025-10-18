Школьники из РФ выиграли 13 золотых медалей химической олимпиады в Туркмении

Россияне также завоевали восемь серебряных и четыре бронзовые награды

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские школьники завоевали 13 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали Международной олимпиады по химии, которая проходила в Туркменистане. Об этом сообщили в аппарате зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко.

"Завоевать 13 золотых медалей из 26 возможных - это большая победа. Наши ребята в очередной раз продемонстрировали убедительное лидерство в научной сфере. Этот успех - заслуженный результат таланта, трудолюбия и блестящей работы профессоров и научных школ ведущих российских университетов. Наш президент Владимир Путин отмечает, что именно высокое качество образования является залогом того, что наша страна может решать самые сложные задачи. Мы гордимся победителями и их наставниками! Не останавливайтесь на достигнутом и покоряйте новые научные вершины!" - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В аппарате вице-премьера отметили, что соревнования проводились на туркменском, русском и английском языках в двух категориях: для студентов химических специальностей и для студентов других направлений. Также россияне завоевали 8 серебряных и 4 бронзовые медали.

"Поздравляю победителей и призеров! Победа на международной олимпиаде по химии - по-настоящему значимое достижение. За ним стоят годы упорного труда самих ребят, их стремление к знаниям, а также, безусловно, профессионализм их наставников. Мы в свою очередь продолжим делать все возможное для создания условий, в которых талантливые студенты смогут раскрывать свой потенциал", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

Всего в олимпиаде приняли участие 100 студентов из 24 вузов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, России, Узбекистана и Таджикистана, а также более 150 студентов из 23 туркменских университетов.

Россию на Международной олимпиаде по химии представляли Казанский (Приволжский) федеральный университет, Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова, МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Уфимский университет науки и технологий.