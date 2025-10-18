Вологодский губернатор намерен уточнить данные о потреблении алкоголя в регионе

Георгий Филимонов не согласился с информацией о том, что в Вологодской области выросло потребление спиртных напитков

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов не согласился с данными о росте потребления алкоголя в регионе после введения новых ограничений и пообещал представить пересчитанные цифры.

Ранее федеральная служба государственной статистики привела данные, что с января по сентябрь 2025 года потребление алкоголя в Вологодской области на душу населения в пересчете на чистый спирт выросло с 7,7 литра в январе до 9,65 литра в сентябре.

"Рекомендую не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики. Нужно разложить с 1 марта, учесть наши меры стимулирования потребления алкоголя в общепите, поддержки МСП, развития туризма - не считать в кучу, сколько выпили туристы и вологжане", - заявил Филимонов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что только такой подход покажет "убедительный эффект" от мер народосбережения.

"С 1 марта 2025 года в регионе, по данным системы ЕГАИС, продано меньше алкоголя. 2025 год - 5,3 литра на человека, для сравнения аналогичный период 2024 года - 6,3 литра. Остальную статистику и подробную аналитику еще раз опубликую на следующей неделе", - отметил Филимонов.

С 1 марта в регионе действует закон, строго ограничивающий розничную продажу алкоголя в рабочие дни с 12:00 до 14:00 мск. По данным Минздрава области, смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилась с момента введения ограничений на 49,6% - с 133 до 66 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы, стало на 50% меньше: 489 пациентов в марте - сентябре 2024 года, 243 пациента в марте - сентябре 2025 года.