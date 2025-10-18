Реклама на ТАСС
Патриарх Кирилл посетил Ростовскую область

Губернатор региона Юрий Слюсарь выразил надежду на продолжение совместной работы по решению вопросов укрепления межнационального и межрелигиозного мира
17:33

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Сегодня на донской земле особый день. Мы встречаем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Дон издавна был оплотом православной веры и казачьих традиций, и приезд Святейшего - знак особого внимания и благословения для региона", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также выразил надежду на продолжение совместной работы по решению вопросов укрепления межнационального и межрелигиозного мира, а также развития социальных, культурных и просветительских инициатив. 

