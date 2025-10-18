Во Владикавказе на озеленение направят почти 190 млн рублей

В частности, планируется создание цветочных композиций и комплексный уход за зелеными насаждениями

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Почти 190 млн рублей будут направлены на работы по озеленению Владикавказа, сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"На озеленение Владикавказа будет направлено 189,9 млн рублей. Управление благоустройства АМС г. Владикавказа объявило открытый тендер на выполнение работ по комплексному озеленению городских территорий", - говорится в сообщении.

В рамках контракта планируется создание цветочных композиций, комплексный уход за зелеными насаждениями, формирование и уход за деревьями и кустарниками, обустройство живых изгородей.

Работы начнутся в 2025 году и завершатся в декабре 2026 года.