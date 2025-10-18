В большинстве регионов Северо-Запада снизилось потребление алкоголя в 2025 году

За первые девять месяцев наибольшее среднедушевое потребление спиртного зафиксировали в Ненецком автономном округе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Потребление алкоголя в регионах Северо-Запада России в 2025 году демонстрирует разнонаправленную динамику, однако в большинстве субъектов к осени наметилось снижение. Такие данные опубликованы Росстатом.

Согласно ним, за первые девять месяцев 2025 года наибольшее среднедушевое потребление алкоголя в пересчете на чистый спирт зафиксировано в Ненецком автономном округе. Показатели здесь значительно превышают средние по представленным регионам, достигнув пика в 22,15 л в апреле. Однако к сентябрю потребление в округе снизилось до 19,6 л.

Среди регионов с традиционно высокими показателями выделяются Республика Карелия и Республика Коми, где потребление в январе составляло 13,71 и 12,69 л соответственно. К сентябрю в этих субъектах также зафиксировано снижение - до 11,83 и 11,95 л. В Архангельской области потребление алкоголя последовательно снижалось с 12,16 л в январе до 11,20 л в сентябре. В Мурманской области динамика была менее выраженной: после снижения в феврале-марте - около 9,9 л потребление вернулось к уровню около 10,8-10,9 л и в сентябре составило 10,82 л.

Псковская область в январе показывала уровень в 10,28 л, а к сентябрю он снизился до 9,58 л. Новгородская область, напротив, продемонстрировала небольшой рост: с 8,73 л в начале года до 9,06 л в сентябре. Стабильно низкие показатели в течение всего периода наблюдаются в Калининградской области, где значение снизилось с 8,37 л в январе до 7,33 л в сентябре.