В Запорожской области обнаружили останки двоих бойцов Красной армии

На месте осмотра найдены их личные вещи

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Останки двоих бойцов Красной армии, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, найдены в Запорожской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

"Сотрудники следственного управления СК России по Запорожской области приняли участие в поисковых мероприятиях. Представители регионального управления совместно с АНО "Победитель" и сотрудниками военной комендатуры Запорожской области в районе села Новое Мелитопольского административного округа у реки Тащенак проведены поисковые мероприятия, в ходе которых обнаружены останки двух бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Запорожской области", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на месте осмотра обнаружены личные вещи бойцов: каска, фрагменты обмундирования, пуговицы от гимнастерок и шинелей, стеклянная линза от очков. "Извлеченные останки будут торжественно перезахоронены", - добавили в ведомстве.